На должность главы Литовского союза стрелков предлагается полковник А. Дапкус

Фото BFL/Греты Скарайтене

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предлагает назначить новым главой Литовского союза стрелков (ЛСС) полковника Альбертаса Дапкуса.

Министр представил кандидатуру офицера парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО).

А. Дапкус сменил бы в должности главы этой военизированной организации завершающего трехгодичный срок полномочий полковника-лейтенанта Гинтараса Коризну.

Фото kam.lt

53-летний А. Дапкус служит в Вооруженных силах (ВС) Литвы с 1991 года, последние несколько лет он был директором Курсов старших офицеров Балтийского оборонного колледжа, действующего в Эстонии. В 2013-2014 годах офицер служил в Афганистане.

По закону главу ЛСС назначает министр обороны с одобрения КНБО и съезда ЛСС.

Министр Р. Кароблис сказал BNS, что последние годы были годами укрепления ЛСС, министр подчеркнул роль стрелков в обуздании коронавирусного кризиса в стране: стрелки дежурили на мобильных пунктах проверки на коронавирус, патрулировали совместно с полицией при обеспечении общественного порядка, доставляли лекарства, перевозили больных и медицинские реагенты.