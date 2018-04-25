На досрочном голосовании во 2-м туре явка выше, чем в 1-ом туре

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В первый день досрочного голосования на выборах в сейм Литвы уже проголосовало 27 тыс. 630 избирателей или 1,20%, показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Явка в два раза выше, чем на первом туре. 5 октября проголосовало 12 тыс. 980 тыс. человек или 0,54% избирателей.

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Досрочное голосование на 2-м туре выборов началось в понедельник и будет продолжаться до четверга.