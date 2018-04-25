На досрочном голосовании во 2-м туре явка выше, чем в 1-ом туре

В первый день досрочного голосования на выборах в сейм Литвы уже проголосовало 27 тыс. 630 избирателей или 1,20%, показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК).
Явка в два раза выше, чем на первом туре. 5 октября проголосовало 12 тыс. 980 тыс. человек или 0,54% избирателей.
Досрочное голосование на 2-м туре выборов началось в понедельник и будет продолжаться до четверга.
Избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.
Голосовать досрочно можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.
Во 2-м туре в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляй и Расейняй оборудованы специальные места для голосования по принципу drive-in для находящихся на самоизоляции избирателей.
Второй тур выборов состоится 25 октября.