На этой неделе будут рассмотрены все прошения об убежище –глава МВД

На этой неделе должны быть рассмотрены все прошения о предоставлении убежища нелегальных мигрантов, попавших в Литву и Беларуси, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Все заявления о предоставлении убежища должны быть рассмотрены. Осталось несколько сотен. Мы видим, что, вероятно, будут люди, которые не получат убежище», — сказала министр журналистам в пятницу в Капчяместисе, что в приграничном Лаздийском районе.

По ее словам, при отказе в предоставлении убежища мигрантов будут пытаться выслать в страны происхождения.

«Наши учреждения делают все возможное, чтобы вернуть этих людей в страны их происхождения», — отметила А. Билотайте.

По данным Департамента миграции, на данный момент убежище предоставлено 10 нелегальным мигрантам. Убежище не предоставили 2,5 тыс. иностранцам, а в отношении 482 мигрантов процедуру предоставления убежища прекращена.