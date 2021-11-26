Увеличатся пенсии по старости

Фото BNS/Лукаса Баландиса

Средняя пенсия по старости в Литве с января 2022 года увеличится на 51 евро до 465 евро, а с необходимым стажем – на 48 евро до 489 евро.

Сейм во вторник принял соответствующие поправки к Закону о пенсиях социального страхования.

«Маленькие пенсии являются большой проблемой государства», – сказала перед голосованием министр социальной защиты и труда консерватор Моника Навицкене.

Она убеждена, что утверждаемый обновленный порядок расчета пенсий повысит мотивацию людей платить больше взносов, чтобы получить более высокую пенсию.

На предложенное правящими повышение пенсий понадобится дополнительно 138 млн евро.

На пенсии в следующем году намечается выделить в общей сложности 4,251 млрд евро – на 11,9% больше, чем в этом году. Сейчас в Литве около 600 тыс. пенсионеров.

Тем временем в ноябре «Содра» начала выплачивать пенсии одиноким людям. Размер такой пенсии – 28,63 евро.

По словам представителя «Содры» Эвалдаса Микутиса, в ноябре пенсии получат не все жители, которые подали соответствующие заявки, а только те, кто получил право на эти выплаты с 1 июля 2021 года и подал заявку до конца октября.

В этом году такую пенсию получат одинокие получатели пенсионных пособий или социальных пенсий, пенсионных пособий по инвалидности (за исключением детей-инвалидов до 18 лет). Выплата также полагается достигшим пенсионного возраста получающим пособия инвалидам с трудоспособностью не больше 60%. За такой пенсией могут обращаться и получатели надбавок к низким пенсиям.

С 1 января 2022 г. круг получателей этой пенсии расширится – ее смогут получать все одинокие пенсионеры в Литве.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ