Рождество с COVID-19

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Организаторы рождественских и новогодних мероприятий надеются, что жители уже научились жить в условиях пандемии COVID-19. Между тем специалисты напоминают, что главная опасность проведения зимних праздников в том, что встречи в холодное время года обычно проходят в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

На Кафедральной площади в столице Литвы завершаются работы по установке рождественской елки. Огни на ней зажгут в последние выходные ноября — 27 числа. Вильнюсцев призывают следить за зажжением огней на елке по телевизору. Зажжение огня даст старт началу Рождества в Вильнюсе. Как и в прошлом году, в рождественский период в столице будет меньше толчеи, но больше украшений и праздничных акцентов в разных местах города.

Рождественские украшения появятся в Старом городе и в центре — украсят Кафедральную площадь, Ратушную, сквер Одмину, Лукишкскую площадь, сад Реформаторов. «Поскольку пандемия еще не ушла, все мероприятия планируют с учетом безопасности жителей, распределения потоков. Давайте вести себя ответственно, заботиться о своем здоровье и здоровье наших близких», – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

Каток возле Белого моста

В субботу в Вильнюсе откроется каток. В этом году он будет действовать около Белого моста, пишет madeinvilnius.lt. Официальное открытие катка состоится 27 ноября в 17.00. На открытии выступит группа фигуристов. «Сразу после этого, в 17.30, каток откроют для всех горожан. Сеанс будет бесплатным, но придется стоять в живой очереди», – сказано в сообщении организаторов. После бесплатного сеанса можно будет кататься до 23.15. Продолжительность одной сессии – 45 минут, перерыв для подготовки льда – 30 минут. Одновременно на катке могут находиться 68 человек. Стоимость сессии – 3-5 евро. В этом году каток находится под крышей. На катке установят трибуны, рядом будет работать кафе.

В столице открылась регистрация на конкурс «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе — 2021». До 11 декабря на странице kaledossostineje.lt/konkurso-registracija можно загружать фотографии своих ярких и интересных рождественских витрин, домов и окон.

Гастрономический рождественский маршрут

Около тридцати столичных ресторанов подготовили эксклюзивные рождественские блюда, десерты и напитки. Выбор широкий и включает самые разные пожелания. Это может быть и форшмак, и рождественский бургер, и даже пицца в форме рождественского венка. А могут быть, конечно же, и традиционные угощения с ароматом меда, корицы и имбиря. По гастрономическому рождественскому маршруту Paragauk Kalėdinio Vilniaus можно будет путешествовать до 30 декабря.

Для того чтобы было удобно путешествовать по маршруту праздничных вкусов, туристическое агентство Go Vilnius подготовило специальную карту. На ней нанесены те кафе и рестораны, которые включили в свое меню необычные рождественские угощения. Стоимость таких блюд – от 3,5 до 7 евро. Купоны с предложениями надо распечатать заранее.

Все точки гастрономического маршрута можно найти не только онлайн, но и на настоящей, распечатанной карте. Карты (и купоны) будут выдавать в Вильнюсском туристическом информационном центре на ул. Пилес, 2. Кстати, здесь же посетители смогут бесплатно отправить своим друзьям и родственникам праздничную открытку и приглашение в рождественскую столицу.

Рождественские поезда в Вильнюс

Каждую пятницу и субботу до самого Нового года из Каунаса и Клайпеды в столицу будет отправляться праздничный, украшенный, пахнущий Рождеством поезд. Понятно, что о билетах лучше позаботиться заранее.