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На этой неделе ЕП рассмотрит резолюцию о преследуемых РФ должностных лицах Литвы

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На этой неделе ЕП рассмотрит резолюцию о преследуемых РФ должностных лицах Литвы

Фото из открытых источников

На этой неделе Европейский Парламент (ЕП) рассмотрит проект резолюции о преследованиях литовских прокуроров и судей со стороны России.

«Сегодня лидеры политических групп на своем собрании внесли в повестку дебаты по резолюции на вечер понедельника, а в четверг она должна быть рассмотрена, и надеюсь, что будет принята резолюция по этому вопросу», – подтвердила BNS в четверг европарламентарий Раса Юкнявичене.

Эту информацию BNS подтвердило и представительство ЕП в Вильнюсе. 

Консерватор в своем комментарии отметила, что «действия Российской федерации, когда пытаются шантажировать, атаковать и преследовать судей, прокуроров Евросоюза, является вопросом не только Литвы, но и всего Евросоюза».

«Литва – лишь повод, начало, но мы видим, что замахнулись шире, когда (встает угроза – BNS) всей правовой системе ЕС», – сказала Р. Юкнявичене.

В проекте резолюции Европарламенту предлагается строго осудить действия России против литовских судей и прокуроров как нарушающие основополагающие правовые принципы, независимость судей и прокуроров. 

Начатое Россией расследование в отношении литовских судей и прокуроров, участвовавших в рассмотрении дела о событиях 13 января 1991 года, в проекте документа называются политически мотивированными.  

В июле прошлого года Россия объявила, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, которые внесли свой вклад в дело 13 января. Москва обвиняет их в незаконном преследовании граждан России.

Бывший министр обороны Дмитрий Язов и более 60 бывших советских должностных лиц и офицеров в марте этого года были признаны Вильнюсским окружным судом виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях и заочно приговорены Вильнюсским окружным судом к лишению свободы, заочно они осуждены на лишение свободы. 

В ночь на 13 января 1991 года 14 человек погибли в результате штурма советскими войсками Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета.

Советские власти пытались военной силой свергнуть законное правительство Литвы, которое 11 марта 1990 года провозгласило независимость страны от Советского Союза.

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