На этой неделе на коронавирус будут проверять жителей девяти самоуправлений

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На этой неделе на коронавирус будут интенсивно проверять жителей самоуправления Тракайского, Кедайнского, Шакяйского, Молетского, Вильнюсского, Шальчининкского и Клайпедского районов, а также городов Каунас и Паневежис, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения.

Сообщается, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусом в Литве составляет 3,7 случая на 100 тыс. жителей.

Интенсивное тестирование нужно в тех самоуправлениях, где этот показатель превышает средний показатель по Литве, превышает 5 случаев, а также там, где в течение двух последних недель было установлено более одного случая заражения.

В Тракайском районе показатель заболеваемости составляет 18,4, в Кедайнском районе — 15,5, в Шакяйском районе — 15, в городе Каунас — 12,1, в Молетском районе — 11,7, в Вильнюсском районе — 10, в Шальчининкском районе — 9,8, в городе Паневежис — 9,3, в Клайпедском районе — 8,3.

В этих самоуправлениях профилактически будут проверены работники лечебных учреждений и учреждений социальной опеки, а также пациенты, которые провели в лечебных учреждениях более двух суток.

Дополнительное тестирование предстоит пожарным-спасателям, военнослужащим, работникам аптек, мобильных пунктов проверки на коронавирус и др.