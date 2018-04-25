На этой неделе на площади Лукишкес выставили макет «Холма свободы»

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

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На этой неделе на столичной площади Лукишкес выставили макет монумента «Холм свободы», сообщило столичное самоуправление.

Скульптор Андрюс Лабашаускас построит на площади два сегмента будущего монумента в натуральную величину, общий размер которых составляет 3х4 метра. Они будут стоять здесь две недели.

«Мы проверим масштаб, посмотрим, как скульптура вписывается в пространство пощади, и ожидаем положительной реакции от жителей Вильнюса», — говорит А. Лабашаускас.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Панели изображают символическое пространство сопротивления — элементы леса и стволов деревьев. Макет будет расположен на месте «Холма свободы», также будут растянуты веревки, обозначающие границы мемориала, что позволит жителям Вильнюса представить себе размер «Холма свободы».

Также специально будет создан сайт, на котором посетители смогут увидеть, как будет выглядеть завершенный проект.

Проект А.Лабашаускаса в 2017 году выиграл конкурс на мемориал на площади Лукишкес, объявленный Министерством культуры и Центром современного искусства.

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