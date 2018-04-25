Латвийские медики и учителя угрожают протестами

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На этой неделе правительство Латвии решило на приоритетные мероприятия министерств и независимых учреждений в бюджете 2020 года дополнительно распределить 173,9 млн. евро. Основные возражения по поводу того, как эти деньги планируется разделить, уже высказали профсоюзы медиков и педагогов, которые не исключают и организацию протестов, пишет Diena.

В любом случае, окончательное решение по государственному бюджету должен будет принять Сейм, что может произойти в середине ноября. Чтобы сохранить минимальную заработную плату учителей в размере 750 евро и в следующем году, правительство выделило 22,99 млн. евро.

Однако это лишь частично соответствует одобренному предыдущим правительством графику повышения заработной платы учителей, который предусматривает повышение минимальной ставки до 790 евро с 1 сентября следующего года.

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