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На фоне пандемии COVID-19 эксперты ВОЗ настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В связи с приближением зимнего сезона в странах Северного полушария и продолжающейся пандемии COVID-19 эксперты ВОЗ Сильви Брийан и Энн Моэн ответили на вопросы пользователей соцсетей о прививках от гриппа. Главный вывод: специалисты настоятельно рекомендуют вакцинировать от гриппа детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных, сообщает Центр новостей ООН.

Сильви Брийан — директор программы Глобальной готовности к опасным инфекциям, Энн Моэн возглавляет отдел ВОЗ по предотвращению и лечению гриппа.

В Южном полушарии, где только что завершился сезон гриппа, показатели заболеваемости гриппом оказались исторически низкими. Это связано с введением мер по предотвращению распространения коронавируса — маски, физическая дистанция и чистота рук помогают защититься от обоих возбудителей. Как будет развиваться ситуация в Северном полушарии, пока сказать трудно. Но эксперты советуют сделать все, чтобы избежать нагрузки на больницы, которые во многих странах и так не справляются с потоком больных COVID-19. Лучшим средством защиты остаются уже известные правила по предотвращению коронавируса и, в дополнение к ним, прививка от гриппа.

Почему именно в этом году так важно сделать вакцину? Это связано в том числе и с тем, что грипп истощает иммунную систему и делает человека более уязвимым перед коронавирусом. Многие симптомы этих двух инфекций — общее недомогание, ломота в теле, температура и прочие — могут совпадать. Провести точную дифференциальную диагностику можно только с помощью лабораторного исследования, хотя потеря вкуса и обоняния говорит в пользу COVID-19.

В целом при мягком течении и той, и другой болезни можно лечиться дома. Однако в случае ухудшения состояния, появления одышки и других опасных симптомов следует немедленно обратиться к врачу. Коснувшись вопроса лечения, эксперты напомнили, что на сегодня единственным доказавшим свою эффективность препаратом, помогающим при тяжелых формах COVID-19, остается дексаметазон. В ВОЗ не против народных средств, однако напоминают о том, что эффективность чеснока, имбиря и куриного бульона научно не подтверждена. «Но если вам это нравится и вы чувствуете, что это помогает, — пожалуйста, применяйте на здоровье, но только в дополнение к выписанному врачом лекарству», — подчеркнула Энн Моэн.

Также эксперты отметили, что даже если человек уже переболел COVID-19, желательно все равно привиться от гриппа.

belta.by

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