На фоне продолжающейся войны в Украине Сейм Литвы продлил ЧП до конца июня

Nuotrauka BNS/ Vidmantas Balkūnas

На фоне продолжающейся войны в Украине Сейм Литвы в четверг продлил чрезвычайное положение (ЧП) до 29 июня.

За продление этого правового режима проголосовали 124 парламентария, шестеро воздержались, против не проголосовал ни один.

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен подчеркнула, что такой правовой режим необходим, поскольку спустя два месяца после введения ЧП «жестокая российская военная агрессия» в Украине продолжается и угроза не снижается.

«Государственный терроризм России и постоянные нарушения международного гуманитарного права привели к нарастанию гуманитарного и миграционного кризиса в Украине. Из-за агрессивной политики, проводимой Россией и Белоруссией по отношению к населению своей страны, увеличилась вероятность исхода населения этих стран», — сказал спикер Сейма.

По словам главы парламента, также наблюдается активизация деятельности лиц вблизи объектов, важных для обеспечения национальной безопасности, в том числе по возможному сбору информации.

«Эту повышенную угрозу общественному спокойствию невозможно устранить без временного применения ограничений пользования некоторыми конституционными правами и свободами, а также без установления чрезвычайных мер», — сказала она.

Продление ЧП с полуночи четверга на пятницу отменяет прежний запрет на фотографирование, видеосъемку, другие средства фиксации и сбора информации на месте об относящихся к сектору энергетического хозяйства компаниях, важных для обеспечения национальной безопасности, перемещении военной техники Литвы и союзных армий.

Это предложение внесено потому, что до сих пор не фиксировалось никаких инцидентов, а в случае необходимости могут быть применены меры уголовно-процессуального принуждения.

Сохраняется запрет на ретрансляцию и распространение в интернете радио- и телепрограмм субъектов, созданных, прямо или косвенно управляемых, контролируемых или финансируемых Россией или Беларусью.

Также сохраняется запрет на организацию и проведение собраний, цель которых — поддержка в любой форме и масштабе действий России и Беларуси, приведших к введению чрезвычайного положения.

В частности, не отменено и принятое ранее решение о приостановлении выдачи виз гражданам России и Беларуси, за исключением случаев при посредничестве Министерства иностранных дел.

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