На границе Литвы с Беларусью развернули 18 мигрантов, троих нашли в грузовике – СОГГЛ

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

После трех дней перерыва в Литву из Беларуси вновь пытались попасть нелегальные мигранты — в четверг пограничники не пропустили 18 таких иностранцев, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

По данным пограничников, это самое крупное число не пропущенных мигрантов в этом году.

В среду, вторник, понедельник и в пятницу пограничники не развернули ни одного мигранта, в воскресенье — четверых, в субботу — одного.

В полночь пятницы на границе с Беларусью заканчивается действие чрезвычайного положения, которое было введено 10 ноября, но остается в силе более мягкий режим — экстремальная ситуация.

В четверг в статистику не пропущенных мигрантов попали и трое, предположительно, граждан Ирака, которые были обнаружены в грузовой машине, которую вел гражданин Беларуси.

Данный тягач с полуприцепом вечером проходил ППК в Мядининкай. В ходе проверки в полуприцепе, где в мешках был упакованный груз угля, пограничники обнаружили трех мигрантов и высадили их. У мигрантов были паспорта граждан Ирака без Шенгенских виз.

После выполнения необходимых формальностей пограничники отказались впустить данных лиц в стране, вернули их в Беларусь, также в Литву был не пропущен и водитель из Беларуси.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено