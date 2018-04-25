На границе Литвы с Польшей задержана партия кокаина, а с Беларусью – гашиша

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В среду литовские таможенники задержали две крупные партии наркотиков, сообщила Криминальная служба таможни.

В среду ночью рядом с городком Кальвария был задержан гражданин России, который в тайнике, оборудованном в аккумуляторе, провозил 3,6 кг кокаина. Утром на контрольно-пропускном пункте в Мядининкай, при выезде в Белоруссию, попались еще два гражданина России, которые в потолке автомобиля и в топливном баке везли 38,4 кг гашиша.

Совокупная стоимость задержанных в тот день наркотиков на черном рынке составляет почти 720 тыс. евро.

Сотрудники Мобильной таможенной группы вечером 8 октября остановили рядом с бывшим контрольно-пропускным пунктом Кальвария следовавший из Польши в Литву автомобиль Mercedes Benz S500, за рулем которого находился гражданин РФ И.М.

В автомобиле был обнаружен пакет весом 3,64 кг, предполагается, что в пакете находится кокаин. Его стоимость на черном рынке достигает 360 тыс. евро.

Начато досудебное расследование контрабанды наркотиков. Россиянин арестован на три месяца.

Утром этого же дня на КПП Мядининкай для проверки был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, на нем в Белоруссию из Западной Европы следовали два гражданина России, родственники М. П. И В. Н.

При проверке автомобиля на рентгене, в крыше был обнаружен тайник с пластиковыми пакетами, позднее их было обнаружено еще больше. Часть наркотиков была спрятана в топливном баке.

В целом двоюродные брат и сестра везли 38,4 кг гашиша, его стоимость на черном рынке достигает 380 тыс. евро.

Россияне задержаны, начато досудебное расследование. В четверг Вильнюсский городской суд разрешил задержать М. П. на три месяца, а его пассажирку В. Н. – на два месяца.