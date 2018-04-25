На границе въезжающим предоставляется информация о коронавирусе

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В связи с распространением в Европе коронавируса литовские пограничники стали предоставлять информацию въезжающим в Литву из Польши и Латвии.

«Мы наблюдает за ситуацией, начали применять дополнительные меры на границе с Латвией: вчера мы больше внимания обращали на границу Литвы и Польши, но когда сегодня появилась информация о том, что коронавирус уже появился в Эстонии, мы приняли решение применять дополнительные меры и на границе с Латвийской Республикой», – сказал BNS в четверг глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

Он подчеркнул, что пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны не возобновлён, просто пограничники выборочно останавливают автомобили и информируют въезжающих, раздают брошюры.

«Мы не можем применять процедуры системной проверки на этих границах, поэтому пограничники обращают внимание на номера и, оценивая ситуацию на свое усмотрение, останавливают транспортные средства и просто информируют, получают информацию, откуда люди едут, и если подтверждается, что они едут из связанных с риском регионов, то предоставляют информацию о том, как этим людям следует себя вести, куда обращаться в случае наличия признаков заболевания», – сказал глава погранведомства.