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Коронавирус обнаружили еще в двух странах

Фото VilniusAirportOfficial /facebook.com

Коронавирус COVID-19 зафиксировали в Нидерландах. Об этом сообщает издание NOS в пятницу, 28 февраля.

Первый случай заболевания в стране выявлен у 56-летнего мужчины на юге Нидерландов. Он был госпитализирован в больницу в Тилбурге после посещения Милана. Отмечается, что тесты дважды показали положительный результат на вирус.

Новый коронавирус также впервые зафиксировали в Новой Зеландии, пишет CNN со ссылкой на Минздрав страны.

Больным оказался 60-летний мужчина, который прибыл в город Окленд из Ирана 26 февраля. Сейчас он находится в больнице в изоляции. Люди, с которыми он контактировал, также изолированы и будут протестированы на коронавирус.

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korrespondent.net

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