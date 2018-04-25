Жительница Шяуляй, заболевшая коронавирусом, избежала контактов на работе

Жительница литовского города Шяуляй, у которой выявлен коронавирус после возвращения из Италии, избежала контакта с коллегами по работе и контактов в других публичных местах, члены ее семьи проверяются, сообщил директор Шяуляйской больницы Ремигиюс Мажейка. 39-летняя пациентка находится в этой больнице.
Женщина вернулась из Вероны в понедельник, во вторник почувствовала себя плохо, а в четверг на автомобиле скорой помощи была доставлена в больницу. Вирус был подтвержден в пятницу ночью.
Директор больницы сказал, что при ощущении симптомов – высокой температуры, кашля и осложнения дыхания – женщина решила не выходить на работу и изолировала себя.
«Почувствовав себя плохо, женщина взяла бюллетень нетрудоспособности, избежала контактов с коллегами по работе и с людьми в других публичных местах», – сказал журналистам в пятницу Р. Мажейка.
Общавшийся с женщиной мужчина изолирован отдельно в инфекционном отделении больницы, «у него взят мазок, и будет проведен анализ, чтобы выяснить инфицирован ли он, или нет», сказал директор больницы.
В больницу также доставлены три члена семьи, которые жили отдельно, у них нет симптомов, однако они находятся на обследовании.
«В данный момент у нас есть один поставленный диагноз, проводятся четыре анализа, данные о которых поступят в течение дня», – сказал Р. Мажейка.
В больнице объявлен карантин, посещение пациентов запрещено.
Советник премьера Скирмантас Малинаускас сказал, что женщина чувствует себя хорошо.
Медики также провели тесты у двух коллег, которые были вместе с зараженной женщиной на конференции в Италии, они были негативными.
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