Правительство развернет войска в аэропортах и на границе, а в Шяуляй предлагает отменить мероприятия

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В пятницу правительство решило разместить войска в аэропортах и на границе и рекомендовало отменить массовые мероприятия в городе и районе Шяуляй, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верега

После заседания правительственной чрезвычайной комиссии министр заявил, что войска в аэропортах будут собирать контактные данные людей, прибывающих из зараженных районов.

Предлагается отменить массовые мероприятия в городе и районе Шяуляй после того, как в пятницу в городе был подтвержден первый случай коронавируса.

Не предлагается отменять запланированные массовые мероприятия в других муниципалитетах Литвы, но призывает не планировать новые.