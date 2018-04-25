В Беларуси выявили первый случай коронавируса

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В Беларуси впервые выявили случай заражения коронавирусом. Он обнаружен у гражданина Ирана. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

«В Беларуси зарегистрирован первый завезенный случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — добавили в Минздраве.

По последним данным число зараженных коронавирусом вне Китая превысило 3600.