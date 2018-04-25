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На Испанию обрушился снежный ураган, есть жертвы

  • Фото из открытых источников

На Испанию обрушились обильные снегопады, дожди и штормовые ветра. От непогоды погибли по меньшей мере три человека. Об этом сообщает агентство Associated press.

Отмечается, что из-за ненастья власти пяти провинций были вынуждены объявить высший уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

В понедельник объявлено штормовое предупреждение в 33 провинциях Испании. Наивысший —  «красный» уровень — введён в Теруэле, Альбасете, Мурсии, Барселоне, Таррагоне, Жироне, Валенсии, Кастельоне и Аликанте. Закрыты многие парки и школы.

На востоке Испании была прекращена работа аэропорта Аликанте. В этом регионе страны также перекрыли 30 дорог.

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По данным агентства, шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в ряде испанских городов.

Ожидается, что непогода продлится до среды.

korrespondent.net

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