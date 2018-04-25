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В Испании начали брать деньги за примерку одежды

  • Фото pixabay.com

Испанская торговая марка Pascual Bilbao, специализирующаяся на мужских свадебных костюмах, стала брать плату за примерку. С покупателей берут по 15 евро, пишет El Periódico.

Нововведение коснулось пока только одного магазина в Бильбао. Клиент должен внести деньги до того, как зайдет в примерочную кабинку.

Эта новость быстро разнеслась по соцсетям, и на торговую марку обрушился шквал критики. Владельцы оправдываются тем, что многие посетители заходят в магазин, примеряю понравившуюся им модель, а покупку делают в другом месте или в интернете, где цены ниже. Поэтому беря плату за примерку, компания стремится отсечь «халявщиков».

korrespondent.net

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