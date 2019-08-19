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На Канарах из-за пожаров эвакуировали восемь тысяч человек

Фото azertag.az

Более 8 тысяч человек эвакуированы из-за природных пожаров на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в Канарском архипелаге. Об этом сообщается на сайте правительства региона в понедельник, 19 августа.

Как заявил глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес, остров Гран-Канария столкнулся с «прожорливым огнем», который продолжается, не поддаваясь «сдерживанию или контролю».

По данным Торреса, площадь возгорания достигла уже 3400 гектаров. Распространение огня привело к закрытию 20 дорог в районах, где бушует огонь. Ситуация осложняется сильным ветром.

Согласно заявлению властей Канарских островов, в ночь на понедельник на тушение пожара было направлено 400 человек, в понедельник утром в работах будут задействованы еще 700 военных. К ним присоединятся 16 единиц авиатехники, включая четыре гидросамолета.

Напомним, 10 августа стало известно о первых пожарах на острове Гран-Канария. Огонь вспыхнул в районе Хункалийо, в муниципалитете Артенара. Вероятной причиной стали работы со сварочным оборудованием, которые исполнял 55-летний мужчина. Гражданская гвардия Испании уже задержала этого мужчину.

korrespondent.net

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