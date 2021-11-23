На Канарах новый поток лавы достиг океана

На острове Ла-Пальма из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха жителям трех прибрежных городов запретили выходить на улицу, так как новый поток лавы достиг океана. Об этом сообщает Reuters.

При попадании в воду выделяются густые облака потенциально токсичных газов. Дроны сняли видео, как над водой вздымаются белые облака, когда раскаленная лава спускалась со скалы в Атлантический океан.

Власти острова приказали жителям оставаться дома, а также закрыть двери и окна, так как сильный ветер разнес облако по острову. В свою очередь жителям Санта-Крус посоветовали надеть маски из-за высокой концентрации твердых частиц и диоксида серы в воздухе. Местный аэропорт закрыли.

Отметим, программа мониторинга стихийных бедствий Copernicus показывает, что с 19 сентября потоки лавы повредили или разрушили около 2650 зданий, тысячи людей покинули свои дома на острове.

Напомним, что ранее ущерб от извержения вулкана на Ла-Пальме достиг €700 миллионов. Извержение вулкана на Канарах стало самым длительным на острове с 1712 года.