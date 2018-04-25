На карантине здание Европарламента было разграблено

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Здание Европарламента в Брюсселе разграбили во время карантина. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что минимум у 50 членов Европарламента украли компьютеры, планшеты и другие предметы из их офисов, когда они находились на дистанционной работе вдали от Брюсселя во время карантина.

Кражи произошли, когда здание было практически пустым. Воры рылись в бумагах и взламывали сейфы в кабинетах евродепутатов, чтобы забрать ценные вещи.

В частности, немецкий евродепутат Нико Земсротт, у которого украли два ноутбука, заявил, что он разочарован реакцией со стороны Генерального директората по вопросам безопасности Европарламента, известного как DG SAFE.

«Мы почти уверены, что грабители обыскали все наши вещи, потому что оставили беспорядок», — сказал Земсротт, добавив, что располагает информацией о том, что воры побывали в офисах от 40 до 100 евродепутатов.

Еще в понедельник Земсротт предупредил коллег о кражах в электронном письме и разместил на YouTube видео, которое показывает, как воры взломали ящик, а затем, обнаружив внутри ключ, открыли шкаф с компьютерами.

В свою очередь пресс-секретарь парламента говорит, что информация о кражах появилась в апреле, и в ответ было «увеличено количество охранников, патрулирующих офисы, в то время как другие контролировали доступ в здание». По ее словам, воры обокрали около 50 евродепутатов.