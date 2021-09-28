На кресло Меркель — два претендента

Для многих такой успех СДПГ стал сюрпризом, учитывая тот факт, что еще весной рейтинг партии составлял около 15%. Считается, что в лидеры избирательной гонки социал-демократов вытянул Олаф Шольц.

Вместе с тем разрыв между первым и вторым местами составил менее двух процентных пунктов, что и дало основания кандидату консервативного блока ХДС/ХСС Армину Лашету также претендовать на роль лидера будущей правящей коалиции. Однако результат в 24,1% является худшим за всю историю партийного блока, который на 13 из 19 выборов в бундестаг получал больше 40% и ни разу — меньше 30%.

Как выступили на выборах оппозиционные партии

На третьем месте с результатом в 14,8% — «Союз 90″/»зеленые». Это существенно больше, чем в 2017 году (8,9%), но намного меньше, чем рассчитывала эта партия, впервые в истории также выдвинувшая собственного кандидата в канцлеры — своего сопредседателя Анналену Бербок. В мае у «зеленых» был самый высокий партийный рейтинг, достигавший 28%.

Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) немного улучшила свой результат по сравнению с 2017 годом (10,7%) до 11,5%.

Результат правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) оказался хуже, чем четыре года назад: 10,3% вместо 12,6%. Еще более серьезные потери понесла Левая партия. Посткоммунисты получили только 4,9% голосов (в 2017 году — 9,2%), и не преодолели пятипроцентный барьер. Однако они смогут сформировать свою фракцию в бундестаге, поскольку три кандидата левых получили прямые мандаты.

Явка на выборах составила около 76% и осталась практически на том же уровне, что и в 2017 году.

Два варианта будущей правящей коалиции

Итоги выборов в принципе позволяют возобновить правительственную коалицию последних 8 лет, но со сменой ролей — главная у социал-демократов, а консерваторы — младший партнер. Но такой вариант пока исключают и Олаф Шольц, и Армин Лашет.

Учитывая, что с правыми популистами из АдГ вести переговоры об их участии в правительстве никто не будет, а позиции посткоммунистов из Левой партии сильно ослабли, реалистичными остаются только два тройственных союза — «зеленые» и либералы с социал-демократами и канцлером Олафом Шольцем, или они же с консерваторами и главой правительства Армином Лашетом.

Какой из двух этих вариантов в конце концов станет реальностью, выяснится в ходе зондирующих переговоров, которые в ближайшие недели будут вести представители этих четырех политических сил.