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На латвийских птицефермах начались усиленные проверки из-за угрозы птичьего гриппа

  • By Don Becker — US Fish and Wildlife Service, National Digital Library [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12069307

Усиленные проверки на местных птицефермах и контроль импортного мяса птицы начались в Латвии из-за растущей угрозы птичьего гриппа, распространяющегося в ряде стран Центральной Европы. Информацию об этом распространила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) республики, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ТАСС.

«Ситуация с распространением птичьего гриппа в Европе в этом году может быть такой же серьезной, как и три года назад, поэтому уже

сейчас, не дожидаясь, когда это требование станет обязательным, мы призываем птицеводов быть ответственными — соблюдать биобезопасность и держать домашних птиц в закрытых помещениях», — указывает директор департамента ветеринарного надзора ПВС Кристине Ламберга.

Ведомство напоминает, что птичий грипп среди домашних пернатых уже констатирован в Чехии, Румынии, Венгрии, Польше, Словакии и Украине, а также среди диких птиц в Польше и Германии. Из-за растущей угрозы распространения птичьего гриппа ПВС призывает птицеводов не выпускать домашних птиц за пределы закрытых помещений и строго соблюдать все нормы биобезопасности, не допуская контакта домашних пернатых с дикими, а также воздержаться от приобретения зимой и весной птиц в других странах Европы.

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