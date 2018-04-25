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Вильнюс засияет огнями фестиваля светового шоу

  • Nuotrauka vilnius.lt

Свой день рождения Вильнюс встретит ярко – 24–26 января столица засияет огнями уже второго Вильнюсского фестиваля светового шоу.

26 световыми инсталляциями, созданными зарубежными и литовскими художниками, будет освещено 74 квартала с 70-ю улицами и переулками, около 1500 различных зданий в очаровательных двориках Старого города.

27 созданных литовскими художниками и гостями из Франции, Румынии, Словении, Латвии неожиданных художественных световых инсталляции, световых объекта, проекции на символы Вильнюса, на историко-архитектурные объекты очаруют своей особой атмосферой и вовлекут в полный открытий световой маршрут.

«В продолжение миссии, начало которой было положено письмами великого князя литовского Гядиминаса, приглашаем всех в Вильнюс, которому в этом году исполняется уже 697 лет со дня основания. Давайте праздновать эту дату вместе уже на втором международном Вильнюсском фестивале светового шоу, которое трансформирует городские пространства, архитектуру, дворы и превратит Вильнюс в современную художественную галерею под открытым небом.

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В честь этого торжества посетителей на Кафедральной площади будет ждать сам князь Гядиминас, который вновь станет джедаем Вильнюса. Я рад такому символическому началу года, тому, что празднование дня рождения Вильнюса проходит всё ярче и креативней, с еще большим количеством света», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

Фестиваль раскроет тайны столичных дворов

Дворы вильнюсского Старого города, занесенного в списки всемирного наследия ЮНЕСКО, – полный тайн архив истории города, в котором увековечена история города, хранящая память о средневековье, а также о важнейшем культурном влиянии: Дворца великих князей литовских, старого дворца Вильнюсской художественной академии, отеля «Mabre Residence», Вильнюсской международной школы, Литовского художественного музея, отеля «Pacai», вильнюсского Дома учителя, Литовской технической библиотеки, Алюмната, Большой двор и двор обсерватории, а также дворики филологического и исторического факультетов Вильнюсского университета, Президентуры и другие дворики.

В необычном свете их истории переплетутся с современными историями, повествуемыми уникальными произведениями светового искусства, будут способствовать иному восприятию пространства, создадут особую атмосферу, иллюзии и станут новыми открытиями не только для гостей города, но и для самих вильнюсцев.

Ярчайшие инсталляции

Любознательных посетителей, которые заглянут во двор старого дворца Вильнюсской художественной академии, встретит таинственная инсталляция Эмильена Генара (Emilien Guesnard) «Order 200», которая впервые была представлена в декабре месяце на крупнейшем в Европе фестивале светового шоу «La Fete des Lumieres» в Лионе.

Художник из Франции этой инсталляцией стремится обратить внимание на одно из множества явлений, влияющих на нашу повседневную жизнь – как достичь равновесия между порядком и хаосом?

По словам автора, инсталляция в какой-то мере представляет собой его видение состояния человека. Универсальные идеи, которыми мы пользуемся постоянно, стремясь понять и подвергнуть сомнению свои возможности видеть мир. Эти понятия являются существенными, помогающими нам понять жизнь, к тому же они влияют на наши чувства.

В одном из красивейших памятников архитектуры Ренессанса в столице – во дворе Алюмната, являющегося частью ансамбля Вильнюсского университета, можно будет найти внушительных размеров сияющий «Узел».

Интригующее произведение Веяса Алюкаса – объектно-световая инсталляция. Форма зеркального, надувного объекта создана с использованием принципов топологии и теории узлов. Объект, структура которого основана на идеальной закрытой форме – окружности, не имеет ни начала, ни конца, и при топологической деформации в трехмерном пространстве превращается в узел, взирая на который, возникает вопрос, а на самом ли деле объективно мы воспринимаем действительность?

Видеоинсталляция Линартаса Урнежюса «Мы», в которой каждый из нас сможет найти частицу себя, будет наблюдать за нами с фасада Литовской технической библиотеки. Как объясняет автор, наши глаза не только наблюдают за окружающим миром, но и могут рассказывать истории, выражать эмоции, раскрывать внутреннее душевное состояние.

Инсталляция «Мы» – это видеоаранжировка простых и в то же время уникальных человеческих глаз, во дворе Св. Игнотаса вступающая во взаимодействие с итальянским духом архитектуры здания. Для этого проекта задействовано 18 разных пар глаз. Все они объединены в одно общее социальное послание. Какие мы? Что отражают наши глаза? Можно ли по глазам понять эмоции, не видя мимику лица и не зная, чьи это глаза? Пусть состояние нашей души и наши эмоции передает архитектура.

Во дворике Филологического факультета Вильнюсского университета, который также носит имя Мотеюса Казимераса Сарбевиюса, будет ждать видеопроекция «Дневник Ники-Нилюнаса». Автор инсталляции Каролина Галинаускайте будет читать фрагменты из дневника автора, в которых прозвучат воспоминания Альфонаса Чипкуса о годах учебы на филологическом факультете Вильнюсского университета, об общении с Витаутасом Мачернисом и с другими поэтами, о начавшейся войне и о друзьях, сраженных эпидемией.

Во дворике астрономической обсерватории Вильнюсского университета, украшением которого является здание основанной в 1753 г., одной из старейших в Европе и старейшей в литовско-польском государстве обсерватории с зодиакальными символами, посетителей будет приветствовать инсталляция словенца Луки Савича (Luka Savić) «На земле, как в раю» (On Heaven as it is on Earth), на которой изображается рукопожатие.

Художник часто интерпретирует и комментирует работы других художников и ищет вдохновение в произведениях искусства прошлых эпох. На этот раз он остановил свой выбор на Марко Погачнике (Marko Pogačnik), словенском неоавангардисте, который позднее занимался изучением эзотерических и космологических принципов искусства.

Проект разрушает грани между зримым и незримым, материальным и духовным, между различными эпохами истории искусства. Сам мотив рукопожатия понимается как гармоничный жест, объединяющий Землю и Небо.

Во дворе вильнюсского Дома учителя, западные стены здания которого хранят исторические остатки городской оборонительной стены, интерактивная световая инсталляция Юрги Марцинаускайте «Лабиринт» пригласит заблудиться, найти и испытать.

Свет, тени, обманные пути и веселые открытия перенесут посетителя из обычных, повседневных процессов в увлекательное приключение. Целью инсталляции является не только визуально привлечь внимание посетителей, но и развивать воображение, пространственное и стратегическое мышление, креативность, общение и командное сотрудничество.

На Вильнюсском фестивале светового шоу впервые будет использована экологически чистая зеленая энергия. Произведение «Tensegrity» команды французских художников «Aero Sculpture», которое украсит двор Дворца великих князей литовских, в час потребляет 6 кВт электроэнергии, полученной путем переработки 12 кг кофейной гущи.

«Ценим возможность внести свой вклад в Вильнюсский фестиваль светового шоу, не только помощью в представлении на нем произведения команды художников из Франции, которое украсит двор Дворца великих князей литовских, но и поставкой зеленой энергии для освещения других экспонатов фестиваля. Тем самым мы стремимся призвать жителей и гостей Вильнюса, а также организации, осуществляющие здесь свою деятельность, начать устойчивую деятельность, которая начинается с такого несложного действия, как сбор кофейной гущи после выпитой чашки кофе», – говорит Валдас Шидла, директор по маркетингу «Paulig».

По его словам, за прошлый год из крупнейших столичных бизнес-центров было собрано более 50 тонн кофейной гущи.

Ничего не пропустить поможет карта и мобильное приложение  

Поиск и посещение всех объектов фестиваля, не пропуская ни одного из них, упростит созданная организаторами карта инсталляций с маршрутом фестиваля http://www.lightfestival.lt/zemelapis/ и мобильное приложение.Организаторы рекомендуют начать с Дворца великих князей литовских, который с самого начала правления династии Гедиминовичей являлся репрезентативной резиденцией великих литовских князей, затем продолжить маршрут по Старому городу, последовательно посещая каждый объект по карте фестиваля.

В мобильном приложении посетители фестиваля также найдут карту световых инсталляций и достопримечательностей, исчерпывающую информацию о них: адреса, описание объектов, истории дворов, часы посещения. Понравившиеся объекты посетители фестиваля смогут выделить кнопкой «нравится».

В связи с приближающимся 700-летним юбилеем Вильнюса фестиваль светового шоу задуман как одна из новых основных традиций празднования дня рождения столицы, основа которой была положена в прошлом году. На успешно стартовавшем Вильнюсском фестивале светового шоу за три вечера 27 световых инсталляции увидели около 130 тысяч посетителей фестиваля, а в этом году гостей ожидается еще больше.

Больше информации о Вильнюсском фестивале светового шоу: http://www.lightfestival.lt/

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt 

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