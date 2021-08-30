В понедельник на литовском полигоне в Пабраде (недалеко от Вильнюса), будет открыт лагерь Herkus, предназначенный для союзников, также состоится церемония встречи новой смены батальона США.
В церемонии открытия примет участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий литовской армией, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, посол США в Литве Роберт Гилкрист, командующий Батальоном США 3-66, полковник-лейтенант Пол Годсон.
Новая инфраструктура будет обеспечивать военным лучшие условия для тренировок и расселения, расширит возможность ротации большего количества американских военных внутри страны, сообщило Министерство обороны Литвы.
В лагере установлены контейнерные дома, офисы, есть транспортные площадки, столовая, две площадки для баскетбола и волейбола, спортзал, центр отдыха прочие помещения.
После расширения столовой, которое завершится в 2022 году, территория будет дополнена жилыми помещениями.
В конце марта агентство BNS сообщило, что оборудование объекта финансируется за счет средств госбюджета, однако ни стоимость лагеря, ни его размер не раскрываются.
Американские военные тренируются в Литве в рамках операции Сухопутных сил США на восточном флаге Альянса «Атлантическая решимость».
Этим США демонстрируют союзникам обязательства по коллективной обороне НАТО для обеспечения безопасности в Европе. Ротация военных сухопутных сил США осуществляется в Балтийских странах и Восточной Европы с весны 2014 года.
С июля этого года в Литве дислоцированы военные Первой пехотной дивизии Сухопутных сил США.
“На литовском военном полигоне в Пабраде открылся лагерь для союзников Herkus”
А были такие чудесные леса где собирали люди грибы, ягоды.Теперь лес полон военных и мигрантов. А все мнимые уверения о нападении соседей. Всем жителям это понятно , что это игры политиков не знаю кто от этого выиграет, но думаю если что случится, отбомбится и сбегут бросят нас как бросили Афганистан.