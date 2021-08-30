На литовском военном полигоне в Пабраде открылся лагерь для союзников Herkus

В лагере установлены контейнерные дома, офисы, есть транспортные площадки, столовая, две площадки для баскетбола и волейбола, спортзал, центр отдыха прочие помещения.

После расширения столовой, которое завершится в 2022 году, территория будет дополнена жилыми помещениями.

В конце марта агентство BNS сообщило, что оборудование объекта финансируется за счет средств госбюджета, однако ни стоимость лагеря, ни его размер не раскрываются.

Американские военные тренируются в Литве в рамках операции Сухопутных сил США на восточном флаге Альянса «Атлантическая решимость».

Этим США демонстрируют союзникам обязательства по коллективной обороне НАТО для обеспечения безопасности в Европе. Ротация военных сухопутных сил США осуществляется в Балтийских странах и Восточной Европы с весны 2014 года.

С июля этого года в Литве дислоцированы военные Первой пехотной дивизии Сухопутных сил США.