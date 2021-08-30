Между Польшей и Беларусью положили колючую проволку

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Польские военные начали ставить колючую проволоку на участке польско-белорусской границы в Зубжице-Вельке для недопущения въезда мигрантов в страну. Об этом сообщает Ruptly.

Будущий забор возведут высотой в 2,5 метра и протяженностью 180 км, что равняется практически половине общей протяженности лесной границы между двумя государствами. Работы по возведению стены начались в пятницу 27 августа, у приграничного города Крынки.

Польские пограничники заявили, что только за август они отразили 3059 попыток незаконного пересечения границы.