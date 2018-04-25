На Лукишкскую площадь возвращается фонтан света

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Жителей Вильнюса и гостей столицы вновь порадует фонтан света и стеклянная инсталляция на площади Лукишкес. Уже сегодня вечером, 13 декабря, и до конца февраля на месте Лукишкского фонтана вырастут разноцветные светящиеся стеклянные колбы.

«Площадь Лукишкес и зимой остается местом притяжения горожан для прогулок с семьей и друзьями. Праздничное настроение здесь создает каток под открытым небом, возрождающийся светящийся фонтан, заново освещенные деревья. Световые, водные и стеклянные инсталляции оживят зимние вечера в городе. Я приглашаю любоваться Вильнюсом и приглашать гостей в столицу», — предложил мэр города, Ремигиюс Шимашюс.

Заполненные жидкостью колбы повторяют потоки воды фонтана, работающего в теплое время года. В эти колбы вдувается воздух, заставляя жидкость в них медленно двигаться, создавая характерную динамику изменения цветов.

По словам Мантвидаса Шакалиса, генерального директора UAB Poolservice.LT, которое установило фонтан, уникальная установка, взорвавшая в прошлом году социальные сети, порадует посетителей площади и в этом году.