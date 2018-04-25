На Лукишкскую площадь возвращается фонтан света

Жителей Вильнюса и гостей столицы вновь порадует фонтан света и стеклянная инсталляция на площади Лукишкес. Уже сегодня вечером, 13 декабря, и до конца февраля на месте Лукишкского фонтана вырастут разноцветные светящиеся стеклянные колбы.
«Площадь Лукишкес и зимой остается местом притяжения горожан для прогулок с семьей и друзьями. Праздничное настроение здесь создает каток под открытым небом, возрождающийся светящийся фонтан, заново освещенные деревья. Световые, водные и стеклянные инсталляции оживят зимние вечера в городе. Я приглашаю любоваться Вильнюсом и приглашать гостей в столицу», — предложил мэр города, Ремигиюс Шимашюс.
Заполненные жидкостью колбы повторяют потоки воды фонтана, работающего в теплое время года. В эти колбы вдувается воздух, заставляя жидкость в них медленно двигаться, создавая характерную динамику изменения цветов.
По словам Мантвидаса Шакалиса, генерального директора UAB Poolservice.LT, которое установило фонтан, уникальная установка, взорвавшая в прошлом году социальные сети, порадует посетителей площади и в этом году.
«Фонтан уникален не только своим освещением, способным генерировать 4,2 миллиарда цветов, но и тем, что световые декорации работают при критически низкой температуре -30 ° C. Не нужно отправляться в далекое путешествие, чтобы почувствовать праздничное настроение, сохранить запоминающиеся моменты. Желаем всем прекрасных праздников! »- сказал руководитель компании.
Чтобы радоваться и наслаждаться фонтаном до конца февраля, устроители просят охранять, восхищаться и фотографировать его, по крайней мере, с небольшого расстояния.
Подготовлено ЛК по сообщению отдела маркетинга и коммуникаций Вильнюсского самоуправления
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