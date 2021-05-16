На огневой полосе

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Только за минувшие выходные пожарные страны потушили 80 пожаров и провели 83 спасательные операции. Смертей при пожарах удалось избежать.

7 мая в Каунасе произошел большой пожар – загорелась груда металла. На место происшествия выехали сотрудники Департамента охраны окружающей среды Литвы.

Возгорание произошло на улице Р. Калантос, 49. Здесь располагается компания Baltic Metal, которая занимается покупкой металлолома и управлением им. Инспектора отметили, что на этом предприятии неоднократно были зафиксированы нарушения.

Департамент охраны окружающей среды направил к месту пожара мобильную лабораторию. Были проведены исследования на наличие твердых частиц, монооксида углерода, оксида азота и другие.

В тот же день, 7 мая, в 17.20 в Шяуляйском районе, в селе Смильгяй, открытым пламенем горела крыша жилого дома. Во время пожара сгорело и было снесено около 50 кв. метров деревянных кровельных конструкций и битумных покрытий, внутри дом был залит водой. Детектора дыма в доме не было.

В субботу, 8 мая, 7.29 было получено сообщение о пожаре в Вильнюсе, на улице Лакштингойи соду, где горела пристройка к жилому дому. Сам домовладелец покинул здание до приезда пожарных. Во время пожара сгорела внутренняя часть пристройки, частично пострадал от огня дом. Пожарным удалось предотвратить загорание еще одного жилого дома, находящегося в метре от горящей пристройки. В доме не было детектора дыма.

В воскресенье, 9 мая, около 23.00 в Каунасском районе Гарлявской сянюнии загорелась сауна, установленная в жилом доме. Во время пожара сгорели крыша дома, потолок, первый этаж и чердак. В доме не было детектора дыма.

Штраф за сжигание сухой травы

В этом году в Литве на открытых участках уже вспыхнуло около 200 пожаров, сообщает Департамент пожарной охраны и спасения.

«Привычка жителей жечь прошлогоднюю траву наносит большой урон не только природе, но и им самим. От горящей травы огонь часто перекидывается не только на леса и торфяные болота, но и на их усадьбы и хозяйственные постройки», — рассказал начальник отдела организации государственного противопожарного надзора Управления департамента противопожарной безопасности Ауримас Гуджяускас. Он отметил, что ведомство хочет не только проинформировать население об опасности и ущербе от таких пожаров, но и напомнить об ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за сжигание нескошенной и несобранной травы предусмотрен штраф в размере от 50 до 300 евро. Для руководителей юридических лиц и других ответственных работников сумма штрафа составляет 120-350 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ