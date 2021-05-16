Влияние второго карантина на экономику

Нериюс Мачюлис/ Фото www.swedbank.lt

Литовская экономика продолжает удивлять и обезоруживать даже закоренелых пессимистов. По данным Департамента статистики, в первом квартале этого года ВВП Литвы был на 1 процент выше, чем за тот же период год назад. Другими словами, несмотря на вторую волну пандемии и длительный карантин, экономика страны уже превысила докризисный уровень. Какие факторы повлияли на такой успех?

Литва выделялась на фоне других стран Балтии и многих стран ЕС чрезвычайно позитивными ожиданиями. В последние месяцы постоянный рост показателя доверия потребителей и промышленности Литвы уже превышает долгосрочный исторический средний уровень и почти вернулся к допандемийному уровню.

Позитивные ожидания потребителей были поддержаны продолжающимся быстрым ростом заработной платы. По данным Sodra и Swedbank, в прошлом году средняя заработная плата увеличилась на одну десятую, в первые месяцы этого года этот рост не замедлился. С открытием секторов, наиболее пострадавших от пандемии, ожидается быстрое создание рабочих мест, которое заметно и сейчас. С начала года создано более 20 тысяч новых рабочих мест, а занятость уже превышает докарантинный уровень.

Положительные ожидания населения и их растущие доходы также отразились и на тенденциях потребления — несмотря на длительный карантин, потребление снижалось лишь на короткое время. В первом квартале этого года розничные продажи были выше на 4,1 процента, чем за тот же период прошлого года. Данные с платежных карт клиентов Swedbank показывают, что в апреле этого года потребление заметно выросло.

Также интересно отметить, что быстрый рост расходов уже наблюдается в открывающихся секторах услуг. Например, расходы жителей на заведения общественного питания во время первого карантина упали примерно на 70 процентов, теперь по сравнению со средним показателем 2019 года они отстают всего на десятую часть и, вероятно, к лету превысят его.

В Литве в первом квартале этого года выросли объемы обрабатывающей промышленности и на 12,6% превысили показатели прошлого года. Рост наблюдался практически во всем промышленном секторе, причем наибольший рост отмечен среди производителей транспорта и оборудования, мебели, медицинской, электронной и оптической аппаратуры. Рекордсменом стало химическое производство, главным образом благодаря новому заводу «Thermo Fisher Scientific», поставляющему реагенты для вакцин против Covid-19.

В прошлом году инвестиции предприятий немного уменьшились – сокращение инвестирования в транспортные средства было компенсировано быстрым ростом инвестиций в информационные и коммуникационные технологии и интеллектуальную собственность. В конце прошлого года мы уже наблюдали восстановление инвестиций, а в этом году их рост ускорится, поскольку ожидания продолжают улучшаться, возобновляется кредитование и увеличивается поддержка ЕС.

Один из самых быстрых темпов вакцинации в ЕС также способствовал положительным ожиданиям бизнеса и населения, более быстрому росту потребления и инвестиций. В конце апреля количество доз вакцины на 100 жителей Литвы достигло 33, а с учетом ускорения темпов вакцинации в начале лета оно должно достигнуть отметки 50.

Для сравнения, количество доз вакцины, использованных в соседней Латвии, вдвое меньше, чем в Литве.

По правде говоря, в процессе вакцинации все еще могут происходить неприятные сбои и неожиданности, не помогает и необоснованный скептицизм среди наиболее уязвимых слоев общества. Тем не менее, самый мрачный момент пандемии и экономики, скорее всего, остался в прошлом, и теперь нам нужно сосредоточиться не на восстановлении или реанимации экономики, а на ее укреплении, преобразовании и подготовке к будущим кризисам.

Нериюс Мачюлис, главный экономист «Swedbank»