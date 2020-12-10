На сайте МИД и Погранслужбы Литвы была опубликована ложная информация

Министерство утверждает, что в последнее время отмечает активизацию киберинформационной атаки, целью которой «является навредить дружественным отношениям Литвы и Польши, настроить друг против друга литовский и польский народы».

Ложное сообщение в результате хакерской атаки в среду вечером было опубликовано и на сайте СОГГЛ. Ложные новости о мнимом задержании польского дипломата, который якобы провозил оружие и наркотики, были опубликованы в среду вечером и изъяты с сайта службы в четверг утром, когда были замечены, сообщил BNS представитель СОГГЛ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис.

«Было незаконное подключение, была опубликована информация, не имеющая никаких оснований. Мы ее устранили, мы обратились в Базовый центр госкоммуникаций, где госучреждения хранят свои данные, в том числе и мы, мы информировали о том, что видим, как администраторы, попросили помощи в дальнейшем выяснении ситуации. Была ложная новость о задержании польского дипломата», – сказал Г. Мишутис.

В свою очередь, Минобороны опровергло ложное сообщение с указанием прибыть в региональные отделения по вопросам воинской обязанности и комплектации.

«Служба воинской обязанности и комплектации не отправляла ни в самоуправления, ни в учреждения образования, ни в другие ведомства указаний призывникам прибыть 10 декабря 2020 года для процедуры призыва в региональные отделения и подотделения по вопросам воинской обязанности и комплектации», – отметило министерство.

Минобороны подчеркивает, что призыв этого года завершился 7 декабря, кроме того, по причине распространения коронавируса, молодых людей уже месяц призывают предоставить данные удаленным способом. Министерство призывает следить за официальной информацией на сайтах karys.lt и kam.lt, а также информировать его и другие службы о подобных ложных сообщениях.

Факт взлома сайта самоуправления Шяуляй в среду вечером подтвердил BNS и мэр Шяуляй Артурас Висоцкас.

«Ложная новость была об аэропорте, она была связана с нашими усилиями относительно аэропорта. Атака была довольно умной, не позволила копировать статью, можно было делать только printscreen’us (снимки экрана – BNS). Я позвонил специалисту по связям с общественностью, он довольно быстро убрал текст», — сказал BNS А. Висоцкас.

По его словам, новость могли успеть прочитать лишь несколько человек, потому что она была размещена вечером и находилась на сайте короткое время.

«На людей это никак не повлияло, потому что был вечер, человек пять, может, и прочитали, мы сразу разобрались. Но это знак, мы столкнулись с этим впервые, и очевидно, что нужно будет пересмотреть те возможности, которые мы предоставили для подключения и размещения своих новостей. Потому что через одного из подключившихся и «влезли», — сказал мэр.

Глава НЦКБ: это скоординированные атаки

Глава Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Ритис Райнис подтвердил BNS, что несколько ведомств столкнулись с различными, но, предположительно, скоординированными киберинформационными атаками.

«Это была киберинформационная гибридная атака, имели место взломы и размещения фейковых новостей. Мы проводим расследование вместе с ведомствами, столкнувшимися с этими атаками, и принимаем превентиыные меры, информация устранена. Ведомство не одно, это значит, что была скоординированная атака на несколько мест с целью распространения фейковых новостей», — сказал BNS Р. Райнис.

По его словам, атака отличается от прежних подобных случаев, имевших место в нынешнем и прошлом годах, когда распространялась одна и та же фейковая новость, так как на этот раз содержание новостей отличалось.

«Все происходило одновременно. Так что есть подозрение, что технически это делали одни и те же субъекты. Но содержание разное (…). Проводится расследование (…)», — сказал глава НЦКБ.

Подобные инциденты происходят с государственными ведомствами не в первый раз, в сентябре в ходе хакерской атаки была размещена ложная информация на сайте МИД о том, что министр Линас Линкявичюс якобы призывает направить «миротворческие силы» в Беларусь.

Аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС Литвы в последнее время отмечают активизацию распространения негативной и ложной информации в публичном пространстве, в социальных сетях.