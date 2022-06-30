На саммите НАТО объявлено об укреплении альянса в свете «кризиса безопасности»

«Украина может рассчитывать на нас столько, сколько потребуется. Союзники продолжат оказывать крупную военную и финансовую помощь. И сегодня лидеры договорились усилить нашу поддержку, согласовав комплексный пакет помощи для Украины. Это включает в себя безопасную связь, топливо, медикаменты и бронежилеты, оборудование против мин и химических, и биологических угроз. И сотни портативных систем защиты от дронов», — сказал глава НАТО на пресс-конференции в Мадриде.

«В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от техники советских времен к современной технике НАТО», — пообещал он.

Планы НАТО относительно Украины отражены в принятой на встрече лидеров стран альянса декларации.

«Мы вновь подтверждаем нашу неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор механизмов обеспечения собственной безопасности», — говорится в документе.

В нем содержится призыв к России немедленно остановить свою операцию на Украине и к Белоруссии — прекратить соучастие в действиях РФ.

По аргументации Столтенберга, радикальные изменения условий безопасности и усиление в мире стратегической конкуренции привели к обновлению стратегической концепции НАТО. Новая концепция, отметил он, ясно дает понять, что Россия представляет «наиболее серьезную и прямую угрозу» безопасности Запада.

В декларации саммита также сказано: «Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

В документе сообщается, что в новой стратегической концепции определены три ключевые задачи НАТО: «сдерживание и оборона; предотвращение кризисов и кризисное регулирование; безопасность на основе сотрудничества». Участники саммита считают, что эта концепция будет в предстоящие годы направлять их «работу в духе трансатлантической солидарности».

Что касается сдерживания и обороны, по оценке генсека НАТО, речь идет об их коренном изменении с целью «отреагировать на новую реальность безопасности».

«Мы усилим нашу передовую оборону. Мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригады. Мы преобразуем силы реагирования НАТО. И увеличим численность сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. человек», — объявил Столтенберг.

Глава НАТО в очередной раз вернулся к теме оборонных расходов стран-союзниц. Он сообщил, что в Мадриде члены альянса вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП. Девять из них теперь достигают или превышают этот целевой показатель. Девятнадцать союзников заявляют о четких планах достичь этого к 2024 году. «Два процента все чаще воспринимаются как минимум, а не предел», — сказал Столтенберг.

В декларации саммита НАТО отмечены состоявшиеся в Мадриде контакты альянса с его различными партнерами. Лидеры стран альянса заявили, что будут и дальше укреплять партнерские отношения организации, чтобы они «отвечали интересам как союзников, так и партнеров».

Отмечая важность партнерских связей, документ на первое место выдвигает сотрудничество с Евросоюзом.

«Учитывая беспрецедентный уровень нашего сотрудничества с Европейским союзом, мы продолжим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства в духе полной взаимной открытости, прозрачности, взаимодополняемости и уважения разных мандатов организаций, автономии принятия решений», — говорится в декларации.

В ней отмечается, что «общая решимость отреагировать» на события на Украине «подчеркивает силу этого уникального и важнейшего партнерства».

При этом в НАТО считают, что участие в саммите партнеров альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона, наряду с другими партнерами, продемонстрировало «ценность сотрудничества в решении общих проблем безопасности».

«Теперь мы будем продвигаться вперед в развитии нашего взаимодействия с существующими и потенциальными заинтересованными сторонами за пределами Евроатлантического региона», — планируют в НАТО.

Отдельным пунктом сообщается, что «в свете изменившейся обстановки в сфере безопасности в Европе» альянс принял решение «о новых мерах по усилению адресной политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Республику Молдова».

Саммит НАТО подтвердил политику открытых дверей организации. «Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении», — отмечается в декларации лидеров альянса, в которой выражается уверенность, что «присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее, а Евроатлантический регион — безопаснее».

Руководители стран НАТО заявили, что своими решениями в Мадриде они «твердо определили направление дальнейшей адаптации Североатлантического альянса».

«НАТО остается самым сильным союзом в истории. Благодаря нашим связям и взаимным обязательствам, мы будем продолжать защищать свободу и безопасность всех государств-членов, а также наши общие демократические ценности в настоящее время и для будущих поколений», — провозглашает декларация саммита Североатлантического альянса, принятая в Мадриде 29 июня.