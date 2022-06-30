Минск хотел бы возобновить пассажирские поезда в Вильнюс, но Литва это не планирует

После того, как Минск выразил желание возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Вильнюсом, которое было остановлено два года назад, в Литовских железных дорогах (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) говорят, что ни в этом, ни в следующем году таких планов у них нет.
«С 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, пассажирские поезда между Вильнюсом и Минском остановлены. С учетом всех обстоятельств в планы на 2023 год не входит сообщение между столицами Литвы и Беларуси», — сказала BNS представитель дочерней компании LTG — LTG Link по пассажирским перевозкам Котрина Дзикарайте.
По ее словам, в Lietuvos gelezinkeliai поступило обращение Белорусской железной дороги относительно возможности возобновления маршрута Вильнюс-Минск, но в ближайших планах LTG Link это не предусмотрено.
Годовые графики международного сообщения на пространстве российской колеи 1520 мм согласуются один раз в год — до середины текущего года и вступают в силу в декабре, сообщает LTG Link.
Минск хотел бы возобновить эти рейсы также с Латвией и Польшей. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, они были прекращены в марте 2020 года из-за пандемии.
«После улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений на сообщение Беларусь неоднократно предлагала возобновить международные пассажирские перевозки по железной дороге с этими тремя странами, но безуспешно», — говорится в сообщении.
«Сейчас из Минска в Вильнюс, Ригу и Варшаву курсируют ежедневные автобусы, количество пассажиров постоянно увеличивается», — добавили в министерстве.
Оно отмечает, что до пандемии на Литву, Латвию и Польшу приходилось около пятой части всех белорусских международных пассажирских железнодорожных перевозок.
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