Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов. Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.

В среду, 29 июня, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.