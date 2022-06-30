Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Израильский парламент (Кнессет) в четверг, 30 июня, проголосовал за самороспуск. Следующие парламентские выборы состоятся 1 ноября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Выборы пройдут 1 ноября 2022 года, они станут пятыми за последние три года. До этого времени должность исполняющего обязанности премьер-министра будет занимать глава МИД Яир Лапид.
Голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов. Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.
В среду, 29 июня, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.korrespondent.net