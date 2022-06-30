В. Ландсбергис признан первым руководителем Литвы после восстановления независимости

За принятие специального закона о правовом статусе председателя Верховного Совета проголосовали 74 депутата Сейма, против выступил один, воздержались четверо депутатов.

Закон устанавливает, что председатель Верховного Совета как высшее должностное лицо Литовской Республики обладал конституционными полномочиями главы государства и осуществлял их с 11 марта 1990 года по 25 ноября 1992 года.

Правящие утверждали, что этот проект просто констатирует исторический факт, а представители оппозиции, в свою очередь, утверждали, что цель состоит в том, чтобы переписать историю.

В парламенте уже была предпринята попытка предоставить статус главы государства Ландсбергису в сейме прошлого созыва, но инициатива тогдашнего спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса не получила политической поддержки прежних правящих.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено