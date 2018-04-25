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На севере Италии закрыли школы, детские сады и магазины из-за коронавируса

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Школы, сады, магазины и другие общественные места закрыли в 10 городах на севере Италии, в провинции Лоди. Причиной стало то, что в этой провинции зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает агентство ANSA.

Превентивные меры по предотвращению распространения заболевания охватывают около 50 тыс. человек.

Как передает «Радио-1», опустел город Кодоньо – в местную больницу поместили инфицированного коронавирусом 38-летнего итальянца. Его состояние оценивается как тяжелое. Положительным тест на коронавирус оказался у его беременной жены и у друга. Заболевший не ездил в Китай, но имел контакты с человеком, приехавшим оттуда.

Всего в области Ломбардия подтверждены 14 случаев заражения.

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Меры по изоляции населения в зоне, где зафиксирован «итальянский очаг» коронавируса, пока объявлены до 25 февраля.

До сих пор в Италии было известно о трех случаях заражения. Первыми инфицированными оказались два китайских туриста — муж и жена, которые были госпитализированы в Риме. Они идут на поправку. Положительным тест на коронавирус оказался у одного из 56 итальянцев, эвакуированных из Уханя, где была зафиксирована вспышка вызываемого вирусом заболевания. У него болезнь протекала бессимптомно, и 21 февраля врачи сообщили, что он выздоровел.

belta.by

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