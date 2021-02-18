На следующей неделе будет рассмотрено открытие учреждений культуры –И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Tadas Umaras

На следующей неделе Кабмин Литвы вместе с послаблениями карантинного режима может рассмотреть и возможность открытия культурных учреждений, подтвердила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Я точно считаю, что на следующей неделе мы сможем принять решения по культурным учреждениям, но это не означает, что можно будет проводить какие-то массовые мероприятия, до этого еще далеко, но небольшими группами, семьями, можно будет посещать галереи и посмотреть какую-нибудь выставку», – сказала премьер в среду на пресс-конференции.