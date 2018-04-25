На следующей неделе новая коалиция планирует согласовать программу задач

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Консерваторы, либералы и Партия труда в начале следующей недели надеются согласовать совместный документ об основных предстоящих задачах.

«Мы надеемся, что документ общей редакции будет согласован в начале следующей недели», – заявил в распространенном в четверг пресс-релизе председатель Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис.

Он утверждает, что с Партией свободы и Либеральным движением состоялся обмен позициями по политическим и программным принципам формирования коалиции, по приоритетным задачам.

«В ближайшие дни мы будем подробно рассматривать предложенные партнерами принципы и приоритетные задачи для коалиционного договора, а также оценим, какие положения уже можно интегрировать в единый документ, по этой причине необходимы дальнейшие консультации и дискуссии», – отметил лидер консерваторов.

После завершившихся 25 октября парламентских выборов оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы заявили о формировании правоцентристской коалиции. В новом парламенте у этой партии не менее 74 голосов из 141.