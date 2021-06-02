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На следующей неделе президент Г. Науседа выступит в сейме с годовым сообщением

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

На следующей неделе президент Литвы Гитанас Науседа выступит в сейме со своим вторым годовым сообщением. 

«Президент выступит с годовым сообщением в сейме 8 июня», – сказал в среду BNS советник президента Ридас Ясюлёнис. 

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Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция. 

В первой своей речи  Г. Науседа акцентировал цель Литвы быть справедливым, «зеленым» и инновационным государством благосостояния. Он также сказал, что в создании государства требуется больше уважения, диалога и взаимного доверия.   

Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике. 

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