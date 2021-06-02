На следующей неделе президент Г. Науседа выступит в сейме с годовым сообщением

Обязанность выступать с годовым сообщением в сейме предусматривает Конституция.

В первой своей речи Г. Науседа акцентировал цель Литвы быть справедливым, «зеленым» и инновационным государством благосостояния. Он также сказал, что в создании государства требуется больше уважения, диалога и взаимного доверия.

Г. Науседа приступил к выполнению обязанностей президента 12 июля прошлого года. В предвыборной кампании Г. Науседы была Программа государства благосостояния, в которой акцентировалось сокращение социального отчуждения и большее уважение в политике.