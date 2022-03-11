На случай ядерной аварии

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Таблетки йодида калия вновь будут раздаваться в аптеках тем жителям Вильнюса, которые в прошлом году их не забрали.

Электронные рецепты для этой группы населения будут продлены с 15 марта. Таблетки йода выдаются всем, кто декларировал место жительства в Вильнюсе до 2021 года. Вильнюсцы смогут получить таблетки йодида калия, предъявив личный документ в сетях аптек Eurovaistine, Camelia, Gintarine vaistinė, Norfos vaistine и Benu.

Напоминаем, что эти таблетки следует принимать только после специального сообщения Министерства здравоохранения Литвы.