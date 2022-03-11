Литовский бизнес покидает Россию

Более чем из 300 литовских компаний в России останутся единицы, у которых не будет возможности уйти или продать свой бизнес, потому что никто не захочет ехать в Россию и покупать их бизнес, считает председатель Литовско-российского совета по бизнесу Арунас Лауринайтис.
Основными статьями импорта из России были минеральные продукты, древесина и энергоресурсы, в основном газ. А.Лауринайтис говорит, что Европа уже думает, как обеспечить импорт или получение энергоресурсов после исключения России из торговли.
«Когда вопрос прояснится или когда государства-члены получат доступ к самообеспечению, то отключение от SWIFT или сокращение экспорта и импорта до нуля повлияет на Литву, но только в краткосрочной перспективе», — сказал А. Лауринайтис.
«Есть возможности получать сырую нефть из других источников, не только из России. Есть некоторые проблемы с использованием другой технологии, но все делается. Наш бизнес понимает, что будут трудности, но мы должны их принять, чтобы показать нашу позицию», — сказал он.
А.Лауринайтис отметил, что снижение интересов литовского бизнеса в России началось еще в 2014 году.
Шарунас Матийошайтис, глава одной из крупнейших групп по производству продуктов питания – литовской Viciunu grupe, говорит, что группа принимает «необходимые, неотложные решения» о ведении бизнеса в России. «Нам необходимо сохранить 5000 рабочих мест в Литве. Мы также чувствуем ответственность за наших работников в Украине и по всей Европе», — добавил он.
Viciunu grupe владеет компанией в Украине с филиалами в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе и Ивано-Франковске. Группа утверждает, что поставляет продукцию более чем на 60 мировых рынков.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ