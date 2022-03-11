Литовский бизнес покидает Россию

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Более чем из 300 литовских компаний в России останутся единицы, у которых не будет возможности уйти или продать свой бизнес, потому что никто не захочет ехать в Россию и покупать их бизнес, считает председатель Литовско-российского совета по бизнесу Арунас Лауринайтис.

Основными статьями импорта из России были минеральные продукты, древесина и энергоресурсы, в основном газ. А.Лауринайтис говорит, что Европа уже думает, как обеспечить импорт или получение энергоресурсов после исключения России из торговли.

«Когда вопрос прояснится или когда государства-члены получат доступ к самообеспечению, то отключение от SWIFT или сокращение экспорта и импорта до нуля повлияет на Литву, но только в краткосрочной перспективе», — сказал А. Лауринайтис.