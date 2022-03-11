Посадка рождественского леса

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Рождественские елки в Вильнюсе возвращаются к природе. Вильнюсское городское самоуправление продолжает добрую традицию.

В субботу, 19 марта, с 10 часов по адресу ул. Жалейи эжяру, 35 сотрудники городского парка Вильнюса будут ждать жителей, чтобы посадить сохранившиеся после зимних праздников ели. Самоуправление позаботится обо всех необходимых для посадки рабочих инструментах, а работники Вильнюсского городского парка помогут правильно их посадить.

Перед Рождеством жителей Вильнюса призвали беречь деревья, растущие в горшках, до весны, а потом посадить их в рождественском лесу возле Вяркяйского регионального парка. Специалисты советуют, если новогодняя елка выглядит жизнеспособной, ее следует более интенсивно поливать в последнюю неделю перед посадкой, чтобы позволить растению восстановить утраченный баланс влаги. Успех процесса посадки во многом зависит от качества посаженного растения.