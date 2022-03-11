TOP,Виленский Вестник,Экология и климат

Посадка рождественского леса

Фото pixabay.com

Рождественские елки в Вильнюсе возвращаются к природе. Вильнюсское городское самоуправление продолжает добрую традицию. 

В субботу, 19 марта, с 10 часов по адресу ул. Жалейи эжяру, 35 сотрудники городского парка Вильнюса будут ждать жителей, чтобы посадить сохранившиеся после зимних праздников ели. Самоуправление позаботится обо всех необходимых для посадки рабочих инструментах, а работники Вильнюсского городского парка помогут правильно их посадить.

Перед Рождеством жителей Вильнюса призвали беречь деревья, растущие в горшках, до весны, а потом посадить их в рождественском лесу возле Вяркяйского регионального парка. Специалисты советуют, если новогодняя елка выглядит жизнеспособной, ее следует более интенсивно поливать в последнюю неделю перед посадкой, чтобы позволить растению восстановить утраченный баланс влаги. Успех процесса посадки во многом зависит от качества посаженного растения.

реклама

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.