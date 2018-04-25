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На споры с Veolia и «Газпромом» выделено еще 4 млн евро

Фото pixabay.com

В связи с тем, что Литва продолжает судиться в Международном инвестиционном арбитраже в Вашингтоне с французским концерном Veolia и стремится аннулировать решение Стокгольмского арбитража в споре с российским «Газпромом», на оплату услуг представляющих Литву адвокатов выделено еще 3,9 млн евро.

Правительство в среду постановило выделить Министерству энергетики такую сумму из средств, заимствованных на имя государства. Как сообщает министерство, деньги нужны на погашение задолженности за 2018 год и оплаты услуг, предоставленных в этом году.

Год назад правительство выделило на расходы на адвокатов 3,2 млн евро, осенью 2017 года – 2,3 млн евро. В прошлом году сообщалось, что задолженность до конца 2018 года еще вырастет, а в 2018-2020 годах юристам может понадобиться в общей сложности около 7,5 млн евро.

Литву в спорах представляет одна из крупнейших в мире адвокатских контор – американская Shearman &Sterling.

Veolia утверждает, что ее инвестиции пострадали из-за нечестного поведения литовских политиков и регулирующих ведомств, а также требует возместить ей 118 млн евро ущерба.

Литовские должностные лица обвиняют представителей Veolia в незаконном манипулировании ценами на электроэнергию и тоже предъявили претензию концерну на сумму около 200 млн евро.

Рассмотрев продолжавшийся четыре года спор правительство Литвы и «Газпрома», Стокгольмский арбитраж в июне 2016 года объявил, что не усмотрел вины российской компании, однако признал, что, поставляя газ Литве и владея акциями компании Lietuvos dujos, «Газпром» спровоцировал конфликт интересов.

Решением Стокгольмского арбитража Литва не смогла вернуть себе переплату, которая образовалась за газ, поставлявшийся ей «Газпромом» в 2004 — 2012 годах.

Апелляционный суд Швеции в июле этого года не отменил решение Стокгольмского арбитража в деле Литвы против «Газпрома». Литва обжаловала решение апелляционного суда в Верховном суде Швеции.

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