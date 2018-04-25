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Вильнюс объявляет конкурс на лучшую витрину

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Несмотря на то, что Рождество настанет только через два месяца, столичное самоуправление уже сейчас предлагает готовиться к одному из самых красивых праздников в году.

Представители Вильнюсской мэрии приглашают предпринимателей и любящих свой город жителей регистрироваться и принимать участие в конкурсе “Рождественская витрина Вильнюса 2019”.

В этом году организаторы наградят создателей трёх витрин, которые соберут наибольшее количество баллов, денежными призами. Первое место получит 1000 евро, второе — 650 евро, третье — 350 евро. Помимо этого 1000 евро получит создатель витрины, которая получит наибольшее количество голосов в Интернет-голосовании.

По словам организаторов, для того чтобы Вильнюс стал местом, которое удивляет жителей и гостей каждый год, нужно потратить немало времени и сил, поэтому медлить не стоит и к празднику готовиться лучше уже сейчас. Как они отмечают, праздничные витрины ресторанов, кафе, магазинов и пр. заведений уже не первый год подряд не только создают радостное настроение, но и заметно украшают лицо столицы.

Регистрация будет проходить до 29 ноября на странице kaledossostineje.lt, в свою очередь, до 5 декабря участники конкурса смогут прислать фотографии своих витрин. Комиссия же будет оценивать фотографии витрин с 9 до 19 декабря.

В это же время жители и гости столицы смогут принять участие в голосовании на странице одного из крупнейших новостных порталов Литвы, а победителей огласят 20 декабря.

Кроме того, в конкурсе могут принимать участие не только столичные компании, но и рядовые жители Вильнюса. Напомню, что более подробную информацию о конкурсе можно найти на странице kaledossostineje.lt.

Информация СМИ и vilnius.lt

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