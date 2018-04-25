default image
На средства для борьбы с пандемией в Литве потрачено 84,4 млн евро

Подробнее...
default image
Германия во главе Европы

Подробнее...
default image
Литовская Intersurgical планирует производить маски и для зарубежных рынков

Подробнее...
default image
Памятникопад

Подробнее...
default image
ВОЗ: на следующей неделе число случаев заражения коронавирусом в мире превысит 10 млн

Подробнее...
default image
Литовские производители удобрений надеются на оживление их экспорта в Украину осенью

Подробнее...
default image
Ученые:коллективного иммунитета к COVID-19 можно достичь при уровне 43%

Подробнее...
default image
В Литве быстро восстанавливаются пассажирские потоки в поездах

Подробнее...
default image
Электронное голосование одобрено, поправки о выборах при пандемии - нет

Подробнее...
default image
ООН: в мире растет число потребителей наркотиков

Подробнее...
default image
ДГБ: уровень террористической угрозы в Литве остается низким

Подробнее...
default image
Людям с нарушениями слуха – мобильное приложение для вызова помощи

Подробнее...
default image
Церковь под видом бара

Подробнее...
default image
Использовав резерв фонда Содры, еще останется 100 млн евро

Подробнее...
default image
В Великобритании клиенты пабов смогут забронировать посещение туалета онлайн

Подробнее...
default image
Работник больницы и ребенок заболели коронавирусом, детсад - в центре внимания

Подробнее...
default image
Молодой человек, планировавший теракт, был под наблюдением – полиция

Подробнее...
default image
В РФ минимальный за два месяца прирост COVID-19

Подробнее...
default image
Взрыв в Вильнюсе планировалось осуществить днем, в присутствии людей

Подробнее...
default image
В Вильнюсе пытались осуществить теракт – правоохрана

Подробнее...
default image
Сейм выступает за учреждение госбанка

Подробнее...
default image
ООН: на Ближнем Востоке назревает новая война

Подробнее...
default image
Германия готовит ответ на угрозы США по Nord Stream-2

Подробнее...
default image
Украина завершила исследования рынка удобрений, Литва приветствует такое решение

Подробнее...
default image
Израиль продлил до 1 августа запрет на въезд иностранных граждан в страну

Подробнее...
default image
Принят новый Закон о лоббизме: узаконено перекрестное декларирование

Подробнее...
default image
ВОЗ заявила о скачке эпидемии COVID-19 в Европе после снятия ограничений

Подробнее...
default image
МВФ: мировая экономика упадет сильнее, чем ожидалось

Подробнее...
default image
В пятницу – первый авиарейс из Вильнюса в Палангу

Подробнее...
default image
Глава штаба НАТО: пребывание военных США в Литве - политическое решение

Подробнее...
default image
В ЕС рекомендуют первый препарат для лечения коронавируса

Подробнее...
default image
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с председателем ЕС долгосрочную финансовую программу

Подробнее...
default image
Подтверждены 2 новых случая коронавируса, общее количество в Литве – 1808

Подробнее...
default image
Бельгия оплатит своим гражданам посещение ресторанов и музеев

Подробнее...
default image
Уходят советники президента Й. В. Жукас, С. Шульце, A. Забараускас

Подробнее...
default image
Гавайскую пиццу предложили запретить из-за колониального угнетения

Подробнее...
default image
Глава штаба НАТО: Rail Baltica повысит военную мобильность

Подробнее...
default image
Вторая волна пандемии коронавируса может начаться в Южном полушарии

Подробнее...
default image
Сейм запретил ввозить в Литву мусор для сжигания

Подробнее...
TOP,Деньги,Здравоохранение,Новости

На средства для борьбы с пандемией в Литве потрачено 84,4 млн евро

Фото pixabay.com

При покупке средств, предназначенных для борьбы с коронавирусом, в Литве было потрачено 84,4 млн евро, почти половину этой суммы потратил Центр экстремальных ситуаций в сфере здоровья Министерства здравоохранения. 

Такие данные во вторник опубликовала Служба публичных закупок (СПЗ), которая провела мониторинг договоров закупок, связанных с COVID-19.

По данным анализа, закупки осуществили 288 учреждений, они заключили  1 тыс. 241 договор о закупках с различными 342 поставщиками.

При этом 80% стоимости всех закупок пришлось на десять закупавших из 288, а 10 крупнейших договоров составили почти половину – 48,9% – стоимости всех 1 тыс. 241 договора.

По данным СПЗ, Центр экстремальных ситуаций в сфере здоровья Министерства здравоохранения заключил 29 договоров на сумму в 38,8 млн евро – 46% всей потраченной суммы.

Вторым крупнейшим покупателем была администрация Вильнюсского городского самоуправления, заключившее 32 договора и потратившее 10,9 млн евро.

Далее следует Агентство оборонных ресурсов и Вильнюсская клиника «Сантарос», однако стоимость их закупок значительно ниже и достигает суммы более 3 млн евро.  

«Хотя большая часть договоров (по количеству) была заключена с литовскими поставщиками (98%), стоимость договоров с иностранными поставщиками составила около 45% всех заключенных договоров», – говорится в обозрении СПЗ.

33% договоров о защитных средствах заключены с китайской компанией  Harbin Shangyang Trading Co., Ltd.

На втором месте находится ЗАО Essmedi, заключившее 5,1% договоров, третье  – Jiangsu Sainty Machinery Imp&Exp Co. Ltd, на которую пришлось 4,1% договоров. 

По информации СПЗ, в целом за анализируемый период для приобретения средств борьбы с COVID-19 были составлены договора с поставщиками из 12 зарубежных стран. Большинство из них – с китайскими компаниями, а также с компаниями из Израиля, Соединенного Королевства и Швеции.  

Китайские компании среди иностранных поставщиков составили 79,2%, однако на них пришлось 95,8% стоимости закупок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.