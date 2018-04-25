Германия во главе Европы

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Германия перенимает бразды правления в Евросоюзе: 1 июля страна возглавит Совет Европейского союза. Наряду с Европарламентом это один из двух законодательных органов ЕС и один из семи его институтов. Совет считается собранием министров Евросоюза: в него входят по одному министру от каждого из правительств государств-членов сообщества.

Совет играет ключевую роль в тех областях европейской интеграции, где принятие решений происходит на межправительственном уровне: проводятся консультации (к примеру, именно в рамках Совета министры здравоохранения обсуждали ситуацию с коронавирусом), обсуждаются возможные реформы и формулируется ряд европейских законов. Председательство раз в полгода переходит от одного государства к другому: Германия возглавит Совет Европейского союза в 13-й раз. Последним случаем правления Берлина стал период с января по июнь 2007 года, а сейчас во главе одного из двух центральных законодательных органов ЕС последние дни пребывает Хорватия.

Страна, председательствующая в Совете, принимает на себя функции посредника, и должна действовать в интересах всех его членов, а не отстаивать собственные. Главы профильных министерств будут проводить заседания в рамках Совета, к примеру, обсуждения по вопросам здравоохранения возглавит руководитель немецкого Минздрава Йенс Шпан (Jens Spahn). Если позволит эпидемиологическая ситуация, встречи пройдут не при помощи видеосвязи, а на немецкой территории. Кроме того, государство-председатель в ходе полугодового правления задаёт общие для всех участников Совета тенденции политических дискуссий.

Девизом председательства Германии в Совете ЕС станет фраза «Совместными усилиями: снова сделаем Европу сильной» (Gemeinsam. Europa wieder stark machen). Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила с правительственным заявлением по поводу перехода председательских функций в руки ФРГ, в котором обрисовала основные цели ближайших месяцев. Главная из них – успешный вывод континента из кризиса, к которому привела пандемия. «С одной стороны, нам предстоит справиться с последствиями кризиса, с другой – продолжать думать о будущем, делая Европу сильнее, – отметила Меркель. – Мы принимаем на себя ответственность за судьбу сообщества в наиболее сложный период в его истории. Пандемия показала: наша Европа ранима. По этой причине сплочённость и солидарность играют сейчас особенно важную роль». С точки зрения канцлера, первые шаги европейских государств в противостоянии кризису – в том числе самой Германии – не были благоразумными, так как были продиктованы исключительно национальными интересами в ущерб общеевропейским. Борьба с последствиями пандемии должна вестись, исходя из общих интересов.

Сейчас, по словам канцлера, приходит время значительных реформ. То, каким образом Европа преодолеет кризис, будет долгое время сказываться на благополучии граждан континента и его роли в мире. Евросообщество ожидают перемены, которые будут касаться самых разных сфер жизни. Кризис подстегнёт и ускорит переход к новым формам труда и самой экономики, от чего серьёзно зависит благосостояние, сохранение рабочих мест, рост конкурентоспособности предприятий континента. «Нам хорошо известно, что в других частях света те, кто принимает решения, не успокаиваются, действуя решительно и сурово», – заявила Меркель, настраивая европейцев на предстоящую конкурентную борьбу Европы с остальным миром.

Создание запланированного ФРГ и Францией, а затем и Еврокомиссией многомиллиардного фонда для противостояния последствиям кризиса Ангела Меркель считает важным средством борьбы с размежеванием и радикализмом на континенте. «Не будем наивными: антидемократические силы, радикальные, авторитарные движения только и ждут экономических проблем, чтобы использовать их в собственных политических целях». Канцлер ФРГ рассчитывает, что председательство Берлина в Совете ЕС позволит быстро достичь единства в вопросах финансирования фонда и его первостепенных задач. В то же время в ходе видеоконференции с другими лидерами государств Евросоюза Ангела Меркель выразила опасение, что переговоры о материальных затратах на борьбу с последствиями пандемии могут превратиться для евросообщества в очередную пробу на прочность.

Первоначально предполагалось, что председательство страны в Совете ЕС обойдётся немецкому налогоплательщику в 161 млн евро – такая сумма предусмотрена в бюджете. Однако пандемия внесла свои коррективы, и расходы, вероятно, сократятся. Уже известно, что перенесена масштабная встреча представителей Евросоюза и Китая в Лейпциге, приуроченная к полугодию немецкого правления. Возможно, и многие другие мероприятия пройдут исключительно онлайн – как раз в рамках провозглашённой канцлером концепции перемен и новых вызовов в сфере цифровой экономики, а заодно и экономии бюджетных средств.