Литовская Intersurgical планирует производить маски и для зарубежных рынков

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Литовский производитель медицинских средств Intersurgical, которая в марте получил госзаказ на производство 1 млн респираторных масок, уже произвел половину этого количества. Оставшуюся часть компания произведет до конца лета.

Компания производила респираторные маски исключительно для Литвы, однако в данный момент хочет получить и разрешение на их поставки и в другие страны.

«Заказ на респираторы до 31 августа. Полмиллиона произведено, до конца лета произведем еще столько же», – сказал BNS глава компании Сигитас Жвирблис.

Он не исключил, что респираторы потребуются и в будущем, однако для их производства и продажи, как в Литве, так и в за границей после карантина, они должны отвечать общей директиве и стандартам Евросоюза.

По словам С. Жвирблиса, в данный момент респираторы составляют большую часть всей продукции компании – в основном она производят приборы искусственного дыхания и прочее оборудование.

Intersurgical экспортирует около 99% продукции, в основном в Великобританию, Францию, Испанию, Германию, Италию, Испанию, США, Японию и Китай.