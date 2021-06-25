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В конце июня на столичной улице Вокечю начнется реконструкция теплосетей, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. На этой неделе огорожена пешеходная зона, там начались подготовительные работы. Из-за реконструкции эту часть улицы покинут летние кафе.

Муниципалитет сообщает, что во время реконструкции удалят кусты, если возможно, их пересадят в другое место. Когда завершится реконструкция теплосетей, на ул. Вокечю посадят новые растения. «Обращаем внимание, что работы будут проводиться под землей, поэтому время их завершения будет зависеть от погодных условий и археологических находок. Даты проведения работ будут регулярно обновляться на сайте Вильнюсских тепловых сетей www.chc.lt, в разделе Vamzdynų rekonstrukcijos. Это место находится в Старом городе, поэтому за работами будут наблюдать археологи», – сообщает муниципалитет. Обновление сетей возможно только в летний период.