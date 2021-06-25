Еврейское наследие Вильнюса

Замминистра отметил, что по инициативе Музея еврейской истории им. Виленского Гаона в историческом здании на ул. Жемайтийос, где в довоенные годы действовала библиотека Meficei Haskala, а позднее – библиотека Вильнюсского гетто, к 2025 году планируется создать Мемориальный музей Холокоста в Литве и Вильнюсского гетто.

Вице-министр культуры также информировал, что в октябре 2022 года в Вильнюсе планируется открыть Музей культуры и идентичности евреев Литвы в бывшей гимназии Тарбут на ул. Пилимо. «Все эти здания концептуально и функционально будут интегрированы в исторический маршрут культуры литваков в Вильнюсе», – говорится в сообщении министерства.

В середине 2024 года планируется привести в порядок находящийся на окраине Вильнюса Паняряйский мемориал Холокоста, посвященный также всем жертвам нацизма.

По сообщению министерства, еще в этом году на литовском и английском языках выйдет монография «Следы преступлений не исчезают. Массовые убийства в Паняряйском лесу в 1941–1944 годах» и будут представлены результаты комплексных исследований, которые проводились в Паняряйском мемориале.

Проекты актуализации еврейской культуры финансируются за счет структурных фондов ЕС, механизма Европейского экономического пространства, средств государства и самоуправлений.